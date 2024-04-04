Война в Украине: ситуация на фронтах на 4 апреля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 4 апреля.

За минувшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

Противник нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив 20 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО 11 ударных БпЛА были уничтожены.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Самотоевка Сумской области; Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Калиновое, Боровая Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Часов Яр, Андреевка, Нью-Йорк, Старая Николаевка, Торецк, Дружба, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Уманское, Карловка, Семеновка, Новоселовка Первая, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов, Роботино Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ была отражена 1 атака россиян в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

Указывается, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 5 атак России в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клищеевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где Россия пыталась выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Военные поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать Россию в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинцам рассказали, что на Ореховском направлении за прошедшие сутки противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Также на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить украинских подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки противник совершил 7 безуспешных атак позиций ВСУ.

Кроме этого, за сутки украинская авиация нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункту управления БпЛА и 1 другому важному объекту противника.

Ранее Зеленский утвердил снижение призывного возраста.