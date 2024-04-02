Игрок сборной Украины установил новое достижение для украинцев за границей

Артем Довбик продолжает переписывать рекорды. Напомним, ранее стало известно, что украинский нападающий повторил достижение «Жироны» в Ла Лиге. Случилось это после дубля форварда в ворота «Бетиса» в 30-м туре испанской Ла Лиги.

Как сообщает OptaJose, два мяча севильскому клубу помогли Довбику также повторить достижение Андрея Шевченко, которое он в последний раз устанавливал еще 18 лет назад.

Отмечается, что у Довбика сейчас 16 голов в Ла Лиге, что позволило ему стать лишь вторым украинцем, который забивал 15+ голов в топ-5 чемпионатах. Шевченко делал это, в частности, в сезоне 2005/06, когда за «Милан» «настрелял» 19 мячей.

Также легендарный украинский нападающий забивал более 15 голов в сезонах-1999/00, 00/01, 03/04, когда останавливался на отметке в 24 забитых мячах и в сезоне-2004/05, когда оформил 17 голов в чемпионате Италии.

Напомним, сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на Евро-2024.