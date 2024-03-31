Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 442 170 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 31 марта.

Сообщается, что погибли уже 442 170 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 966 танков, 13 304 боевые бронированные машины, 11 050 артиллерийских систем, 1 023 РСЗО, 743 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 731 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 048 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 717 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 823 единицы специальной техники.

Ранее власти Эстонии высказались о проблемах ВСУ.