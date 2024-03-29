В Карпатах начался снежный шторм

Несмотря на разгар весны, в Карпатах бушует настоящий снежный шторм. О ситуации на пятницу, 29 марта, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Там рассказали, что происходит на горе Поп Иван Черногорский.
Информируется, что тут облачно и туман, видимость минимальная.
Сказано, что скорость юго-западного ветра достигает 26 метров в секунду.
Температура воздуха составляет 3 градуса мороза.
Специалисты предупреждают: «Не выходите в высокогорье!»
Ранее синоптики рассказали, каким будет апрель.