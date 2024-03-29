В Карпатах начался снежный шторм

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 440 790 солдат

Война в Украине: ситуация на фронтах на 29 марта

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Сырский высказался об отставке Залужного: были веские причины

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 440 790 солдат

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Мобилизация с 18 лет: В Минобороны поставили точку в этом вопросе

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В Раде рассказали, когда рассмотрят все правки к закону о мобилизации

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 970 солдат

27.03.24 16:34

В Европоле заявили о масштабной утечке данных