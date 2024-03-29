Премьер Польши сделал зловещее заявление

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал достаточно мрачное заявление. Политик считает, что сейчас Европа переживает предвоенную эпоху.

Среди прочего он сказал: «Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945-го года».

Глава правительства добавил: «Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю. С каждым днём это все очевиднее».

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