Президент США Джо Байден сделал неожиданное заявление по поводу Израиля. Произошло это на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на его предвыборную кампанию.

Так, глава государства заверил, что несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в будущей «сделке» по урегулированию бойни в Секторе Газа.

Он сказал: «Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Должен быть план действий после Сектора Газа, и должна быть сделка для создания двух государств».

Политик отметил, что следует выработать план действий после завершения войны, который учитывает интересы обеих сторон.

Ранее стало известно о масштабах голода в Секторе Газа.