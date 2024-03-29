В британской армии отменили странный запрет для военных

В британской армии отменили столетний запрет. Об этом пишет издание The Telegraph.

Сообщается, что теперь военным сухопутных войск можно носить бороды.

Уточняется, что накануне, в четверг 28 марта, соответствующий указ, разрешающий носить бороды офицерам и солдатам сухопутных войск, подписал король Карл III, который является главнокомандующим вооруженными силами Великобритании.

Известно, что его указ вступает в силу уже сегодня, в пятницу, 29 мартаю

Сделано это для того, чтобы у военных, находящихся в пасхальном отпуске, было время отрастить бороду вдали от службы.

В документе указывается, что борода должна быть аккуратной и соответствовать принципам и стандартам опрятного облика военнослужащих.

Ранее министр обороны страны Грант Шаппс говорил о том, что запрет на ношение бороды является смехотворным.

Кроме этого военным, служащим в ВВС и Королевском флоте, было разрешено носить бороды.

Ранее в британской разведке сообщили, сколько еще РФ будет обстреливать Украину.