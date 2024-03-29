Стало известно, как правильно перейти на летнее время и зачем это нужно

Украина готовится к переходу на летнее время. В министерстве экономики поведали о том, зачем это нужно.

Сообщается, что в воскресенье, 31 марта, ночью в 3-00 по киевскому времени стрелка часов нужно перевести на один час вперед.

Поясняется, что переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины 1996-го года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Также сказано, что ежегодно в последнее воскресенье марта в 3-00 часовая стрелка переводится на один час вперед, в последнее воскресенье октября в 4-00 в один час назад.

Информируется: «Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток».

Говорится, что введение летнего времени является общепринятой международной практикой.

Резюмируется, что в ЕС действует решение 2001-го года, согласно которому в странах региона введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее – в конце октября.

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