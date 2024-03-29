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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 29 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 29 марта

Александр Панько
29.03.24 09:15
148
Война в Украине: ситуация на фронтах на 29 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал, что происходит на фронтах на пятницу, 29 марта.

За минувшие сутки произошло 59 боевых столкновений.

Противник нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар.

Россия совершила 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив БПЛА типа Shahed и крылатые ракеты разных типов. Данные по этой атаке уточняются.

К сожалению, авиационным ударам подверглись: Бобиловка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Николаевка, Железное, Часов Яр, Андреевка, Дилиевка, Новобахмутовка, Карловка, Очеретино, Уманское, Бердичи, Красногоровка, Константиновка, Антоновка, Старомайорское Донецкой области; Камышеваха, Малиновка, Работино Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем оказалось около сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Говорится, что на Лиманском направлении ВСУ были отражены 6 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 13 атак россиян в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Уточняется, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где Россия пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где Россия при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Кроме этого, на Ореховском направлении противник 8 раз атаковал позиции украинских военных в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

Также на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции украинских войск.

Военные поведали, что за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов россиян.

Ранее киевлян предупредили об угрозе проникновения вражеских ДРГ.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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