Кирилл Буданов: В Кремле трижды меняли версии того, что произошло в «Крокус Сити»

О подготовке теракта в Крокусе Россия точно знала минимум с 15 февраля. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.



«Россия знала, откуда придут боевые группы. В Кремле уже трижды меняли версии случившегося в „Крокус сити“, пытаясь хоть как-то приплести к теракту Украину. Бортников обвинил меня лично, но это — чушь. Я не одобряю в принципе террористические акты против людей», — заявил глава ГУР.

По словам Буданова, есть несколько вариантов, почему Кремль допустил теракт:

— Хотели снять несколько чиновников.

— Недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально и хотели обвинить Украину.