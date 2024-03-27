Ученые рассказали, как «почистить» мозг

Ученые говорят о том, что мозг можно «почистить». По их словам, иммунные клетки макрофаги можно генетически модифицировать для удаления токсичных белков из мозга при болезни Альцгеймера.

Сперва биологи изучили гены, управляющие работой иммунных клеток макрофагов – микроглии, которые участвуют в удалении богатых жирами отходов, образующихся при повреждении тканей.

Оказалось, что сниженная активность генов BHLHE40 и BHLHE41 позволяет макрофагам мозга лучше выводить отходы, богатые жиром, что доказал эксперимент на генномодифицированных мышах.

Поясняется, что макрофаги без генов BHLHE40 и BHLHE41 способны удалять и амилоидные белки, которые накапливаются в мозге при болезни Альцгеймера.

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