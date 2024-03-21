Долгое ежедневное сидение увеличивает риск ранней смерти

Исследование, проведенное Калифорнийский университетом, показало, что люди, которые ежедневно проводят более 11 часов в сидячем положении, имеют на 57% больший риск умереть раньше, чем те, кто сидит менее 9,5 часов в день.

При этом риск не уменьшается даже при наличии перерывов или регулярных физических упражнений. Для улучшения ситуации ученые рекомендуют делать от 9000 до 10500 шагов в день и уменьшить время, проведенное в сидячем положении.