Пророссийский украинский производитель лапши «Роллтон» умело ушел от преследования силовиков, - СМИ

Главное управление Службы безопасности Украины открыло производство по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование сепаратизма, — против производителя лапши «Роллтон». Об этом пишет Антикор.

Владельцем завода «Роллтон» в Белой Церкви еще недавно было ООО «Маревен Фуд Европа», принадлежавшее «Mareven food holdings limited». Хотя холдинг имеет кипрскую регистрацию, ее основным владельцем является вьетнамский миллионер Данг Хак Вы (Dang Khac Vy). Он же является председателем правления вьетнамского коммерческого банка VIB и одним из многих представителей этой страны, развивающих продовольственный бизнес в странах Восточной Европы, в том числе в Украине и России.

Владелец «Роллтон» Данг Хак Вы заканчивал Московский геологоразведочный университет (Россия) по специальности инженер-геолог. Впоследствии Данг Хак Вы получил степень доктора философии по экономике в Российской академии наук. С 2000-х основал фирму Mareven Food Holding, управляющую заводами по производству быстрого питания в России, Украине и Казахстане. Именно связями со страной-оккупантом заинтересовалась СБУ.

Следствие по делу «Роллтона» длилось с июня по декабрь 2022 года. В сентябре 2022 года компания заявила об остановке работы завода «Роллтон».

Антикор пишет, что кипрская «Mareven food holdings limited», владевшая украинским предприятием «Роллтона» в Белой Церкви, но переписавшая его на другую подконтрольную структуру, до сих пор является владельцем российской «Маревен Фуд Сэнтрал».

«В контексте изложенного, хотелось бы поинтересоваться у украинских правоохранителей, почему было закрыто дело против ООО „Маревен Фуд Европа“, которым руководит компания, одновременно продолжающая вести бизнес в России?», — таким вопросом задается издание