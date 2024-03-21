Компьютерные игры ведут к импотенции

На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска
Экс-премьера Николая Азарова будут судить за госизмену
На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью
Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат
Чехия передала Киеву 300 000 снарядов
Из 22 сел Сумщины выехало все население, — ОВА
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 090 солдат
Умеров рассказал о результатах очередного «Рамштайна»
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы