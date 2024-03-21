Компьютерные игры ведут к импотенции

Компьютерные игры могут увеличить риск развития эректильной дисфункции. Китайские учёные обнаружили, что каждые 1,2 часа, проведённые за экраном, увеличивает вероятность возникновения этого расстройства в три раза.

При этом проблема кроется не только в малоподвижном образе жизни. Ученые выяснили, что длительное использование компьютера снижает выработку гормонов, которые регулируются гипофизом головного мозга и влияют на половую функцию. Среди возможных последствий у заядлых игроманов называют усталость, низкое либидо, бесплодие и импотенцию.

Согласно исследованию, импотенции, вызванной цифровыми технологиями, можно противодействовать «умеренной физической активностью».