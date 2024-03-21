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Новости > Константин Ильинский и Maestro Kitchen by ETC: мошенник жирует во время войны, пользуясь папиными связями , - СМИ

Константин Ильинский и Maestro Kitchen by ETC: мошенник жирует во время войны, пользуясь папиными связями , - СМИ

Автор: «Фраза»
21.03.24 20:23
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Константин Ильинский и Maestro Kitchen by ETC: мошенник жирует во время войны, пользуясь папиными связями , - СМИ

Константин Ильинский пользуясь наработанными связями своего отца, якобы подставляет семейный бизнес под удар, реализуя мошеннические схемы. Как пишет сайт Антикор, эти связи якобы позволяют Константину Ильинскому «как прямому организатору махинаций получить очень быстрое, но незаконное обогащение».

Константин Ильинский родился в Киеве в 1995 году. Учился посредственно, но имел амбиции. Константин Ильинский пытался поступить на бюджет в Институт международных отношений КНУ, однако не смог. С 20 лет Константин Ильинский становится основателем, бенефициаром, руководителем кучи компаний, позиционирующих себя как производители премиум-класса: интерьеры, кухни, мебель, аксессуары.

Схемы Константина Ильинского, по инфоромации издания, просты: взять у заказчиков деньги во время войны и не отвечать за свои обязательства. При реализации своих схем, как мы уже отметили, он обычно использует серию предприятий, в которых с юных лет имеет свою долю. Все эти компании связаны с зарегистрированной торговой маркой Maestro Kitchen by ETC, позиционирующей себя фабрикой элитной дизайнерской мебели, но по сути как предприятие она не зарегистрирована. Владелец Maestro Kitchen by ETC — папа Константина Ильинского, Владислав Ильич Ильинский. Он же основатель и бенефициар части вышеперечисленных компаний и еще больше десятка подобных им.

Не каждый юноша в 22 года в Украине может похвастаться, что заработал себе на Porsche. А Константин Ильинский смог, если судить по отзыву, оставленному на странице Porsche Center Kyiv Airport. Porsche, зеленый Mercedes-Benz, Maserati — неплохой автопарк из элитных автомобилей собрал Константин Ильинский.

Коллекционирует Константин Владиславович Ильинский не только элитные авто. В госреестрах по Константину Ильинском числится 35 объектов, из которых 17 — это квартиры, дома, гаражи. А 18 — это земельные участки в Киеве и Киевской области. Переплюнул Константин Ильинский даже папу, за которым числится всего 20 объектов.

«Вряд ли в Украине можно запросто заработать на такое количество недвижимости и земельных участков. Если, конечно, не заниматься махинациями и не уклоняться от уплаты налогов, обворовывая свою страну, ведущую войну с превосходящим по силе противником», — пишет издание.

Тэги: Константин Ильинский, Maestro Kitchen by ETC

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