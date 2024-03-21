На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска

Польские протестующие прекратили блокаду в пункте пропуска «Медыка» — «Шегини». В то же время заблокированными для грузовиков по состоянию на сегодняшний день остаются четыре направления. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Польские фермеры блокируют движение грузовиков, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях, или вообще ограничивая движение на отдельных направлениях, где они находятся. По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на 4 пунктах пропуска», — рассказал изданию Демченко.

По его словам, ныне польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская», где фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. Также они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки по направлению «Ягодина», за минувшие сутки таких было 50.

Совокупно на сегодняшнее утро на этих 4 направлениях («Ягодин», «Устилуг», «Угринов» и «Рава-Русская») в очередях на территории Польши в общей сложности находится почти 850 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска «Ягодин».

Как рассказал спикер Госпогранслужбы, сейчас легковые и автобусы везде свободно пересекают границу с Польшей, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

В ГПСУ напоминают, что вчера на направлении пункта пропуска «Медыка», напротив украинского — «Шегини», польские фермеры до 20 часов вечера вообще не пропускали грузовики, автобусы и легковые автомобили как на въезд в Польшу, так и на выезд. Но после 20:00 они завершили блокировку движения автобусов и легковых автомобилей.

«Кроме того, по пункту пропуска „Шегини“ польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков. Информацию об этом украинские пограничники получили около 21:30 от представителей Пограничного караула Польши. Ими отмечалось, что польскими фермерами завершена блокировка движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд», — сообщил Демченко.

Оформление данной категории транспорта начало проводится в обычном порядке.

Напомним, поляки начали блокировать автобусы на границе с Украиной.