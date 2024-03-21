Послы ЕС не смогли согласовать экономический безвиз с Украиной

Послы стран ЕС не смогли одобрить решение о продлении мер по либерализации торговли для Украины еще на год. Это грозит испортить саммит, на котором лидеры государств планировали возобновить обещания о политической, военной и экономической поддержке Киева, сообщает Politico.

Указано, что послы ЕС должны были утвердить предварительное соглашение, заключенное между институтами минувшей ночью. Но несколько стран отказались, попросив больше времени, чтобы оценить влияние соглашения, сообщили изданию два европейских дипломата и один чиновник ЕС.

Это нежелательный поворот накануне саммита ЕС в четверг, на котором лидеры хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, которая противостоит захватнической войне России, пытаясь при этом не разозлить влиятельных избирателей, в том числе фермеров, которые могут повлиять на результаты европейских выборов в июне, — говорится в статье.

Компромисс, достигнутый между участниками переговоров от Совета, Европарламента и Еврокомиссии, предусматривает расширение лимитов на импорт еще четырех сельскохозяйственных продуктов и обязывает исполнительную власть ЕС действовать скорее при резком росте импорта.

«К радости Киева, участники переговоров с ЕС также решили не расширять базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов, включив в него 2021 год, когда импорт из Украины в ЕС был значительно ниже», — пишет издание.

Но это стало «красной линией» для Франции, заявил в среду утром министр сельского хозяйства Марк Фесно.

«Соглашение все еще не такое, каким мы хотели его видеть», — сказал Фесно и добавил, что солидарность с Украиной не должна достигаться «ценой чрезмерной дестабилизации» европейских рынков.

Эти слова подтвердили предварительную информацию о том, что Франция присоединилась к Польше, призывавшей к дальнейшим ограничениям на импорт украинской продукции.

Послы обсудят этот вопрос на своей очередной встрече на следующей неделе. Участники переговоров по-прежнему надеются на соглашение до окончания срока действия их полномочий в начале июня.

Напомним, в мае минувшого года ЕС продлил беспошлинный ввоз украинских товаров.