Папа Римский настаивает на мирных переговорах

Папа Римский Франциск призвал к скорейшим мирным переговорам в Украине и Палестине, поскольку продолжение войны, по его словам, это всегда поражение. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик отметил, что «измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля» сегодня «сильно страдают от ужаса войны».

«Давайте никогда не забывать, что война — это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны», — заявил Франциск.

Напомним, в Бундестаге возмутились заявлением Папы об Украине.