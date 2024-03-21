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Новости > Папа Римский настаивает на мирных переговорах

Папа Римский настаивает на мирных переговорах

Агата Кловская
21.03.24 14:24
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Папа Римский настаивает на мирных переговорах

Папа Римский Франциск призвал к скорейшим мирным переговорам в Украине и Палестине, поскольку продолжение войны, по его словам, это всегда поражение. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик отметил, что «измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля» сегодня «сильно страдают от ужаса войны».

«Давайте никогда не забывать, что война — это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны», — заявил Франциск.

Напомним, в Бундестаге возмутились заявлением Папы об Украине.

Тэги: Папа Римский, мирные переговоры, война в Украине

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