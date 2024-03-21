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Новости > Крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из России

Крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из России

Агата Кловская
21.03.24 13:53
152
Крупные банки Китая перестали принимать платежи в юанях из России

Крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России, сообщает The Moscow Times.

По информации издания, в числе отказавшихся от российских платежей как минимум восемь кредитных организаций: Ping An Bank и Bank of Nengbo, занимающие 13 и 15 места по капитализации, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang.

Блокирование платежей в юанях происходит с середины января текущего года. Вероятно, новые ограничения вызваны опасениями введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Отказ принимать платежи в юанях затруднит проведение расчетов для компаний из России. Тем не менее, по словам российских финансистов, для продолжения расчетов существуют несколько способов: через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае, с помощью открытия филиала компании в КНР или другой «дружественной» стране, а также через партнеров в Гонконге.

Ранее сообщалось, что главный для импортеров из РФ китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов о прекращении сделок с Россией и Беларусью, независимо от платежной системы.

Официально Китай не присоединялся к санкциям против России в ответ на войну в Украине, но после введения ограничений китайские банки сократили работу с находящимися под санкциями российскими клиентами.

Напомним, Путин собрался в Китай на переговоры с Си Цзиньпином.

Тэги: Китай, банк, Россия, юань

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