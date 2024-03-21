Большой порт Санкт-Петербург остановил отгрузку селитры из-за атак, — СМИ

Большой порт Санкт-Петербург на фоне атак беспилотников перестал переваливать селитру. Городские власти в будущем планируют вынести перевалку селитры, вероятно, в Усть-Лугу. Об этом сообщает российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

Большой порт Санкт-Петербург в феврале прекратил перевалку селитры. Для порта города это означает потерю ощутимых трех миллионов тонн грузов в год.

«Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых сделок с Европой, это достаточно существенный удар», — говорится в сообщении.

Операции приостановлены из-за запрета властей на фоне опасений атак беспилотников, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города.

Новым местом перевалки селитры сейчас рассматривается Усть-Луга. Однако сейчас город не готов принимать селитру, потому что порт нуждается в модернизации инфраструктуры.

Напомним, после успешных налетов неизвестных дронов Санкт-Петербург окружают системами ПВО.