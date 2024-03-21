Испания передаст Украине танки Leopard 2

Испания одобрила поставку Украине 19 танков Leopard 2A4. Об этом сообщает La Vanguardia.

Поставка будет осуществлена двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять — в сентябре. Как пишет издание Infodefensa, речь идет о 20 танках.

Отмечается, что танки перед отправкой будут подготовлены на заводе Santa Barbara Sistema в Алькала-де-Гвадаире в Севилье.

По словам министра торговли Испании Ксиану Мендеса, передаваемые Украине средства являются необходимым, приоритетным и важным оружием для борьбы с Россией.

«Нет сомнений в том, что Украина лучше всего использует их для защиты своей национальной безопасности», — заявил Мендес.

Напомним, Пескову померещились американские танки на территории России.