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Новости > Стало известно, когда Китай будет готов захватить Тайвань

Стало известно, когда Китай будет готов захватить Тайвань

Александр Панько
21.03.24 10:20
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Стало известно, когда Китай будет готов захватить Тайвань

Китай наращивает свой военный потенциал и будет готов к вторжению на Тайвань в 2027 году. Об этом заявил руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино, слова которого цитирует Bloomberg.

Как пишет издание, несмотря на экономические проблемы Пекина, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и превысил 223 миллиарда долларов.

В свою очередь, Аквилино указывает, что за три года, когда он возглавил командование, армия Китая (НОАК) получила более 400 истребителей, два десятка крупных военных кораблей, а также обновила свои запасы баллистических и крылатых ракет.

«Все указывает на то, что армия выполняет директиву президента Си Цзиньпина быть готовой к вторжению на Тайвань до 2027 года, если будет соответствующий приказ», — сказал Аквилино.

Он добавил, что китайские военные во время учений отрабатывают морскую и воздушную блокады острова.

В то же время, как указывает издание, по оценкам американской разведки Китай не хочет военного конфликта вокруг Тайваня.

Напомним, вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов.

Тэги: Китай, война, Тайвань

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