Стало известно, чего боится Трамп

Как оказалось, бывший президент США Дональд Трамп боится болезни Альцгеймера. Об этом пишет издание The Washington Post.

В публикации ссылаются на бывшего топ-менеджера компании Trump Organization, который был свидетелем общения политика со своим отцом Фредом, страдавшим от этой болезни.

Тот сказал: «Дональд Трамп, без сомнения, боится болезни Альцгеймера».

Однако, при этом, как уверяется, экс-глава государства не хочет признаваться в этом и говорить о таких вещах публично, «но это актуально».

Сообщается, что в 1990-е его отец находился в тяжелом состоянии. Когда Дональд Трамп пригласил семью в свое поместье Мар-а-Лаго, мужчина не узнал своих детей.

При этом в 1997-м году в одном из интервью Дональд Трамп поведал, что вид страдающего болезнью Альцгеймера отца заставил его всерьез задуматься о бессмысленности жизни.

Ранее Трамп назвал условие, при котором США останутся в НАТО в случае его президентства.