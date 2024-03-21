Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 21 марта.

Сообщается, что погибли уже 433 840 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 832 танка, 13 074 боевые бронированные машины, 10 740 артиллерийских систем, 1 018 РСЗО, 721 средство ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 365 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 922 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 242 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 741 единица специальной техники.

Ранее мы писали, что Украина хочет выпускать два миллиона дронов в год.