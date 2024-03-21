Ряд стран ЕС потребовали запретить импорт российского зерна

В ЕС требуют запретить импорт российского зерна. Об этом заявили несколько стран.

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Литвы.

Сказано о том, что министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС.

Информируется: «Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС».

Отмечается: «В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС».

В свою очередь, министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас рассказал, что в прошлом году ЕС импортировал 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро.

Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС, которое пройдет 26 марта.

Стоит напомнить, что минувшей зимой парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Беларуси. Этот запрет действует до 1 июля 2025-го года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

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