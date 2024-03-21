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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 21 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 21 марта

Александр Панько
21.03.24 08:06
103
Война в Украине: ситуация на фронтах на 21 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 21 марта.

За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

В сумме противник враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Прошлой ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по нашей стране, применив 8 крылатых и 3 баллистических ракеты. Силами и средствами ПВО все ракеты были уничтожены.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Гриценково, Поповка, Большая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Терны, Раздолевка, Веселое, Свято-Покровское, Северск, Колодцы, Лиман, Очеретино, Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Всего под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Говорится, что на Лиманском направлении украинскими военными были отражены 17 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ.

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 5 атак России в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 14 атак противника в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

Уточняется, что на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где противник при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Украинцам рассказали, что на Ореховском направлении противник 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Военные поведали, что на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить украинских военных из плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки осуществлено 3 атаки на позиции ВСУ на левом берегу Днепра.

Также украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов россиян.

Ранее США дали Украине громкое обещание.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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