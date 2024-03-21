Российский обстрел Киева: число пострадавших резко выросло

Рано утром четверга, 21 марта, Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киеву. Число пострадавших растет.

Актуальную информацию приводит мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, пострадали уже как минимум десять человек. Двое из них были госпитализированы, а остальным врачи оказали помощь на месте.

Уточняется, что шесть человек пострадали в Шевченковском районе, а еще четверо – в Святошинском районе.

Ранее мы писали, что Россия атаковала Киев – Кличко рассказал о тяжелых последствиях.