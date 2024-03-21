Россия атаковала Киев – Кличко рассказал о тяжелых последствиях

Рано утром четверга, 21 марта, Россия вновь атаковала Киев. О последствиях ракетного удара поведал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он сообщил, что в Шевченковском районе пострадали три человека, а в Святошинском районе – одна женщина. Всем медики оказали помощь на месте.

Кроме этого говорится о том, что в Святошинском районе ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Там возгорания нет.

В Подольском районе вспыхнула крыша жилого дома. Тут же в результате падения обломков ракеты произошло возгорание в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.

Также известно, что в Шевченковском районе загорелись автомобили на стоянке.

Ранее мы писали, что Украина хочет выпускать два миллиона дронов в год.