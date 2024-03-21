Канада дала Украине немало денег

Канада продолжает активно помогать Украине во время войны. Наша страна получила немало денег.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Канада дала нашей стране два миллиарда канадских долларов (полтора миллиарда долларов США).

Чиновник отметил, что полученные средства помогут правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.

Уточняется, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала войны составляет около семи миллиардов канадских долларов.

Ранее стало известно, как Украина собирается тратить деньги от ЕС.