Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Канада дала Украине немало денег

Канада дала Украине немало денег

Александр Панько
21.03.24 06:22
151
Канада дала Украине немало денег

Канада продолжает активно помогать Украине во время войны. Наша страна получила немало денег.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Канада дала нашей стране два миллиарда канадских долларов (полтора миллиарда долларов США).

Чиновник отметил, что полученные средства помогут правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.

Уточняется, что  общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала войны составляет около семи миллиардов канадских долларов.

Ранее стало известно, как Украина собирается тратить деньги от ЕС.

Тэги: мир, экономика, война, Канада, финансовая помощь, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.03.24 08:03

Масленица 2024: как за год изменились «блинные» цены?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.03.24 09:15

Глава правления «Центрэнерго» Андрей Гота только за февраль нанёс государству убытков в 500 миллионов гривен, - СМИ

21.03.24 08:47

Эпичное ДТП во Львове: столкнулись 25 машин

21.03.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат

21.03.24 08:06

Война в Украине: ситуация на фронтах на 21 марта

21.03.24 07:26

Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы

21.03.24 07:12

Синоптик рассказала украинцам, чем будет удивлять погода до конца недели

21.03.24 07:04

Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку

21.03.24 06:54

Российский обстрел Киева: число пострадавших резко выросло

21.03.24 06:29

Россия атаковала Киев – Кличко рассказал о тяжелых последствиях

21.03.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат

20.03.24 15:57

Чехия передала Киеву 300 000 снарядов

20.03.24 12:23

Из 22 сел Сумщины выехало все население, — ОВА

20.03.24 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 090 солдат

20.03.24 09:51

Умеров рассказал о результатах очередного «Рамштайна»

20.03.24 09:43

В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы

19.03.24 15:15

США не допустят, чтобы Украина проиграла, — Пентагон

19.03.24 11:30

Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно

19.03.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 432 390 солдат

18.03.24 18:38

Король Чарльз III мёртв?

17.03.24 11:01

Ученые поведали, почему нужно чаще играть с собаками

14.03.24 14:36

Ученые рассказали о четырех типах сна

15.03.24 12:21

Выявлен неожиданный вред жареной еды

15.03.24 13:09

Найден способ существенно снизить риск заражения ОРВИ

15.03.24 14:07

Стало известно, как легко и просто «приструнить» мигрень

15.03.24 07:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 428 420 солдат

15.03.24 10:32

Инфляция в Украине «притормозила»: свежие данные НБУ

15.03.24 09:43

Стало известно о влиянии курения на ДНК человека

14.03.24 12:13

Синоптики предупредили, что погода продолжит огорчать украинцев в ближайшие дни

15.03.24 11:26

Американцы рассказали об опасных компьютерных играх

Фото и Видео
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку
Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
Жареная курица (2024): Netflix запустил сериал про девушку, превратившуюся в наггетс
Жареная курица (2024): Netflix запустил сериал про девушку, превратившуюся в наггетс
Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли
Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли
Черное зеркало 7 (2025): анонс продолжения популярного сериала
Черное зеркало 7 (2025): анонс продолжения популярного сериала
Омен. Первое знамение (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Омен. Первое знамение (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Аркадия (2024): трейлер и дата выхода новой постапокалиптики
Аркадия (2024): трейлер и дата выхода новой постапокалиптики
Неизвестные дроны атаковали очередной нефтезавод в РФ
Неизвестные дроны атаковали очередной нефтезавод в РФ
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.