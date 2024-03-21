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Новости > Глава правления «Центрэнерго» Андрей Гота только за февраль нанёс государству убытков в 500 миллионов гривен, - СМИ

Глава правления «Центрэнерго» Андрей Гота только за февраль нанёс государству убытков в 500 миллионов гривен, - СМИ

Автор: «Фраза»
21.03.24 09:15
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Глава правления «Центрэнерго» Андрей Гота только за февраль нанёс государству убытков в 500 миллионов гривен, - СМИ

Подотчетное Фонду госимущества предприятие «Центрэнерго» получило полмиллиарда гривен убытков в результате схемы, с участием главы правления «Центрэнерго» Готы и «смотрящего» за угольной сферой Андрея Венгрина. Об этом пишет издание ФромЮА.

Также издание сообщает: «Назначенный полгода назад руководителем ФГИУ Виталий Коваль фактически отдал ситуацию на стратегическом предприятии в ведении Готы, которые является к тому же советником Ермака и фактически его представителем в энергетике.

Суть схемы такая: „Шахта 1-3 Новогродовская“, которая принадлежит ставленникам Януковича, добывает уголь, который отгружают на обогатительные фабрики, контролируемые Венгриным. Однако, уголь на этих фабриках не обогащается, а отгружается на ТЭЦ „Центрэнерго“, в результате чего 50% уголя — это рядовка, а уголь с золой 23% принимается как кондиционный уголь.

В результате, государственная „Центрэнерго“ получает уголь низкого качества, что приводит к износу и выходу из строя дорого оборудования, но при этом платит и обогатительным фабрикам Венгрина.

Руководитель ФГИУ Коваль не может не быть в курсе данной схемы, но не может пойти против Готы, который и курирует эту схему, так как это означает конфликт, по сути с Офисом президента.

Однако, таким образом Коваль уже причастен к утере сотен миллионов гривен, о чем в последствии наверняка и будет давать показания в НАБУ».

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