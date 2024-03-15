Жеребьевка ЛЧ: Главные фавориты встретятся уже в четвертьфинале

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов.

Пары 1/4 финала:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» (Испания) — «Боруссия» (Германия);

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).

Пары 1/2 финала:

Победитель четвертьфинала 2 — Победитель четвертьфинала 4;

Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3.

Четвертьфиналы состоятся 9/10 и 16/17 апреля, а полуфиналы пройдут 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая. Финальный матч запланирован на 1 июня в Лондоне на стадион Уэмбли.

Напомним, один из грандов европейского футбола исключен из еврокубков.