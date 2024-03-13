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Новости > Виталий Каразей из «Евротранстелеком» работает на Россию, - СМИ

Виталий Каразей из «Евротранстелеком» работает на Россию, - СМИ

Автор: «Фраза»
13.03.24 20:31
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Виталий Каразей из «Евротранстелеком» работает на Россию, - СМИ

Бенефициар провайдера «Евротранстелекома» Виталий Каразей оказался антиукраинцем. Об этом говорится в материале проекта «Антимафия».

В программе отмечается, что «Евротранстелеком» учредил Фонд госимущества совместно с несколькими зарубежными и украинскими инвесторами. Но якобы в результате незаконных сделок одного из акционеров, Виталия Каразея, акции предприятия (якобы из-за схем в Болгарии с представителями болгарской мафии и судебных решений в городе София) перешли непосредственно к одному бенефициару — предпринимателю Виталию Каразею, сообщают СМИ.

Также сообщается, что на сайте подконтрольной Виталию Каразею австрийской компании Wirtcom Gmbh размещен десяток логотипов российских, луганских, крымских компаний — партнеров Каразея. В частности, госпредприятие страны-агрессора «Российская железная дорога», Министерство инфраструктуры и транспорта непризнанной «Луганской народной республики», предприятий «Луганская железная дорога», «Крымская железная дорога», донецкого мобильного оператора «Феникс», луганского оператора «Лугаком» и российского «Волна» Мобайл«. То есть, получается, что бизнесмен Виталий Каразей откровенно сотрудничает с луганскими, донецкими и крымскими компаниями.

Александр Мотузюк из Белой Церкви обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, в Генеральную прокуратуру и Офис Генпрокурора по поводу незаконной деятельности фирмы Виталия Каразея — интернет-провайдера «Евротранстелеком».

Народный депутат Григорий Мамка говорит, что информацию об этом комитет ВРУ получал, и были внесены сведения о государственной измене. Но следователь в конце концов закрыл производство без проведения следственных действий.

Кстати, по информации журналистов, подозреваемый в госизмене Виталий Каразей из-за подписанных контрактов на предоставление электронных услуг имеет доступ к воинским частям в Украине. «Евротранстелеком» предоставляет услуги, минимум, двум воинским частям в составе Оперативного командования «Север».

«Мы видим в этом опасность для военнослужащих этих частей, которые расположены в Киевской и Черниговской областях», — говорят авторы расследования.

Тэги: Виталий Каразей, Евротранстелеком

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