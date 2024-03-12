Мисак Хидирян и его пророссийский AGR Group прибирают к рукам украинские земли, - СМИ

Мисак Хидирян, владелец крупного агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, "окупировал" земли в Броварском районе Киевщины. Как пишут СМИ, со ссылкой на жителей села Рудня Великодимерской СТГ, их побуждают перезаключать договоры аренды с одной из компаний холдинга Хидиряна. Главная проблема с том, что представителей общины беспокоят вероятные пророссийские связи конечных бенефициаров.

Утверждают, что за известным агробизнесменом по фамилии Мисак Хидирян и его структурами могут стоять интересы России в столичном регионе.

Село Рудня – это небольшая деревня в Великодимерской поселковой общине Броварского района Киевской области, население села которого, по официальным данным, насчитывает 1910 человек, а общая площадь земли в админпределах бывшего Руднянского сельского совета достигает почти 3 тысячи гектаров.

Сейчас на этой территории паи у местных землевладельцев арендует компания ООО СП «Трейдагроснаб-200», по данным информационно-аналитической платформы YouControl, входит в состав AGR Group Мисака Хидиряна. Людям предлагают перезаключить соглашения с другой фирмой – ООО «Мега Менеджмент Проект». Ппи этом директором обеих компаний является один и тот же человек – Давит Авагян. Основатель в обоих случаях – кипрская AGR INVEST HOLDING LTD. Конечный бенефициар – гражданин Армении Мисак Хидирян.

Кроме того, обе фирмы фигурируют в ряде уголовных производств от 2021-2023 годов. Если рассмотреть одно из уголовных дел, по которому проходят вышеуказанные компании, можно увидеть, что дело касается еще одного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью Пирятинский деликатес.

А теперь самое интересное. Одним из первых директоров «Пирятинского деликатеса» на заре 2010-х годов был Артак Хидирян (вероятно, сын Мисака Хидиряна), а исторической основательницей – гражданка Российской Федерации Тамара Хидирян.

Еще в 2021 году Артака Хидиряна упрекали в причастности к одному из самых мощных конвертационных центров Украины, через которые средства переводили в ОРДЛО. А его родной брат Самвел Хидирян, сейчас «обеспечивающий безопасность» холдинга AGR Group, якобы долгое время жил в Москве и имел российское гражданство.