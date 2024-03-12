Россия возобновила поставки оружия из КНДР, — СМИ

Россия после месячной паузы возобновляет поставки по морскому пути оружия из КНДР, предполагает портал NK Pro со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

В частности, в воскресенье, 10 марта, российское грузовое судно Lady R обнаружили пришвартованным к пирсу № 1 в северокорейском порту Расон, откуда происходит поставка оружия.

На борту судна были предметы, похожие на контейнеры, отправляемые в РФ. С тех пор как российские корабли начали прибывать в Расон в августе прошлого года, они выгружали контейнеры на причале № 1, а затем забирали груз на причале № 2 для доставки в Россию.

Российские корабли, участвующие в морских перевозках северокорейских боеприпасов и оружия в РФ, не пришвартовывались в этом порту с 12 февраля.

Объекты снова начали появляться на северокорейском пирсе между 8 и 9 марта, а к 10 марта их стало еще больше, что свидетельствует о том, что контейнеры подвозятся поездами для подготовки к отправке в РФ.

Lady R забрало контейнеры в российском восточном порту 8 февраля и бросило якорь в водах к востоку от Владивостока примерно 10 февраля. Судно оставалось там неделями, но исчезло между 7 и 9 марта, незадолго до прибытия в Расон.

Напомним, КНДР отправила в РФ несколько миллионов боеприпасов.