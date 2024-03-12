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Новости > Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации и будет ли ее усиление

Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации и будет ли ее усиление

Агата Кловская
12.03.24 15:16
159
Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации и будет ли ее усиление

В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы по законопроекту о мобилизации в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV.

«Мне кажется, что очень много дезинформации относительно мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны, и она продолжается каждые несколько месяцев, это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству», — заявил он.

По его словам, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

«Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Или она идеальна? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным», — заявил президент.

Он отметил, что закон о мобилизации относительно некоторых практических шагов находятся в парламенте и изменения прошли уже первое чтение.

«Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам», — заявил Зеленский.

Он добавил, что военные хотят ответить, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.

«Поэтому это вопрос исключительно парламента на сегодня и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом», — отметил президент.

Отвечая на вопрос о массивной мобилизации в этом году, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

«Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли», — отметил он.

Напомним, Зеленский утвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Тэги: мобилизация, Владимир Зеленский, война в Украине, закон о мобилизации

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