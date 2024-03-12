Один из населенных пунктов в Курской области перешел под контроль российских освободительных сил

Населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев после прорыва границы, начавшегося 12 марта. Об этом сообщает Легион «Свобода России».
«Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил», — говорится в сообщении.
По словам добровольцев, регулярная армия РФ стремительно покидает поселок и позиции позади, бросает тяжелую технику.
Напомним, добровольцы «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» прорвали границу в Белгородской и Курской областях.