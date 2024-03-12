В ГУР рассказали, откуда у российских добровольцев взялось оружие

В Главном управлении разведки (ГУР) прокомментировали наличие оружия у российских добровольцев, прорвавших границу РФ 12 марта. Также там объяснили «феномен» таких рейдов, которые происходят уже не впервые. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире «Радио Свобода».

«На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о „трофейном“ оружии, „перетрофееном“. Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет», — добавил он.

Также представитель ГУР ответил, почему уже не в первый раз этим батальонам удается пересечь границу РФ.

«Это наверняка вопрос не к тому, как охраняют, а к тому, как соответствующие подразделения планируют свои операции и в таких условиях им удается, несмотря на то, что враг пытается и рапортует, что все защищено, все под контролем, им удается снова и снова возвращаться к себе домой и реализовывать свои задачи», — объяснил разведчик.

Напомним, 12 марта Легион «Свобода России», РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.