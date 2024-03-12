Пашинян выгоняет российских пограничников из аэропорта Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армянская сторона обратилась к России по поводу самостоятельного осуществления пограничного контроля в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 12 марта.

«Пограничные войска Армении с письмом обратились в Пограничные войска России в Армении, поблагодарили за службу в аэропорту и обеспечение безопасности, осуществление пограничного контроля, за содействие и услуги с момента обретения независимости», — заявил Пашинян.

По его словам, армянская сторона проинформировала, что поскольку в Армении развиваются государственные институты, пограничная служба Армении в аэропорту Звартноц, в том числе при содействии российской стороны уже имеет достаточный опыт и возможности, «то могут самостоятельно осуществлять пограничный контроль без содействия российской стороны».

Напомним, Армения приостановила свое участие в ОДКБ.