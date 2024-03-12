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Новости > Мы близки к завершению последней части боевых действий, — Нетаньяху

Мы близки к завершению последней части боевых действий, — Нетаньяху

Агата Кловская
12.03.24 12:24
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Мы близки к завершению последней части боевых действий, — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает, что военная операция против боевиков группировки ХАМАС, в частности в Секторе Газа, может завершиться примерно через месяц или два. Об этом сообщает Politico.

По словам главы израильского правительства, в ходе боевых действий были уничтожены «три четверти боевых батальонов ХАМАС».

«И мы близки к завершению последней части боевых действий», — сказал Нетаньяху и добавил, что борьба не «займет больше двух месяцев».

«Возможно, шесть недель, а может быть, четыре», — отметил премьер Израиля.

Нетаньяху также высказался о данных о погибших и заявил, что были убиты «около 13 000 палестинских боевиков». В публикации отмечается, что уровень количества жертв среди гражданского населения оценивается в 1-1,5 на каждого боевика, и таким образом общее количество убитых может превышать 26 тысяч.

Израильский премьер в разговоре с журналистами отверг идею прекращения огня на священный для мусульман месяц Рамадан. Он заявил, что хотя «хотел бы увидеть еще одно освобождение заложников», однако не видит ни одного «прорыва в переговорах», а «без освобождения не будет паузы в боях».

Также Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе Сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть «красной линией».

Глава израильского правительства, не называя имен и не прибегая к подробностям, утверждал, что имел молчаливую поддержку нескольких арабских лидеров для продвижения наступления против группировки ХАМАС.

«Они это понимают и даже тихо согласны с этим», — сказал Нетаньяху в интервью Axel Springer, материнской компании Politico.

«Они понимают, что ХАМАС является частью иранской террористической оси», — добавил он.

Напомним, США ударили санкциями по движению ХАМАС.

Тэги: Израиль, война, Хамас, Беньямин Нетаньяху

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