Украинцам на оккупированных территориях грозит депортация, — британская разведка

Украинцам, которые в оккупации отказались от российских паспортов, грозит депортация в отделенные области России. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, по данным МВД России, на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины проживает около 2,8 млн жителей, которые в настоящее время являются владельцами российских паспортов. Россия ставит доступ к услугам в этих регионах, включая социальные услуги и здравоохранение, при условии получения российских паспортов.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому жители ВОТ, отказывающиеся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право проживать в ВОТ только до 1 июля 2024 года.

По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что любые лица в ВОТ после этой даты, не имеющие российского паспорта, будут депортированы или подвергнуты задержанию. Недавняя риторика заместителя председателя Совета национальной безопасности России Дмитрия Медведева указывает на то, что отдельные лица могут быть депортированы в отдаленные районы России.

«Кремль проводит неустанную политику русификации в ВОТ. В другом указе о военных округах от 26 февраля 2024 года говорится, что ВОТ теперь войдет в состав Южного военного округа России. Кремль стремится сделать интеграцию ВОТ в состав Российской Федерации необратимой», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Путин «узаконил» депортацию украинцев.