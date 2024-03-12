Известный польский политик готов отправить на фронт… свою жену

Спикер сейма Польши Шимон Холовня сделал весьма неоднозначное заявление. Политик сказал, что если начнется войны, на фронт отправится его жена Уршула Бжезиньская-Холовня.

Отметим, что Шимону Холовне 47 лет, а его супруге – 36 лет. Она является офицером ВВС Польши и пилотом истребителя МиГ-29.

Политик признал: «Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрет, если будет вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай Бог. Она реально служит в Вооруженных силах, а не воюет словом, как мы это делаем в СМИ или в политике».

Добавим, что пара растит двух дочерей.

Ранее мы писали, что Польша готовит Украине неприятный сюрприз.