Коронавирус в Украине становится сезонным заболеванием

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин поведал, что происходит с коронавирусом в нашей стране. Он сделал заявление в эфире национального телемарафона.

Эксперт отметил, что зараза становится сезонным заболеванием.

Специалист сказал: «Я уверен, что COVID-19 позади. Несмотря на то, что в Украине цифры вакцинации не достигают рекомендованных ВОЗ, мы уже точно можем сказать, что коронавирус окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний».

Также информируется о том, что украинцы каждый сезон будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать.

Впрочем, по его словам, характер мутаций не дает оснований думать, что он станет более агрессивным.

Сообщается, что с начала пандемии в Украине было зафиксировано более 5,5 миллионов случаев заболевания, а от осложнений умерли почти 112 тысяч человек.

Резюмируется, что более 15 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против коронавируса.

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