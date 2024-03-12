В ГУР прокомментировали прорыв российскими добровольцами границы РФ

Российские добровольцы, прорвавшие границу РФ во вторник, 12 марта, действуют автономно. Они, как граждане России, имеют на это полное право. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Легион „Свобода России“, РДК, „Сибирский батальон“ на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи», — сказал он.

Юсов добавил, что, вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории.

«В конце концов они граждане РФ и имеют на это полное право», — констатировал разведчик.

Напомним, 12 марта Легион «Свобода России», РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.