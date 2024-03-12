Госдолг развитых стран значительно вырос за последние годы

Суммарный объем госдолга развитых стран быстро растет. Об этом поведали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития.

Сообщается, что за пятнадцать лет он увеличился более чем в два раза до 54 триллионов долларов.

Информируется о том, что с 2008-го года он вырос примерно на 30 триллионов долларов.

Прогнозируется, что к концу этого года данный показатель превысит 56 триллионов долларов.

Специалисты отмечают, что госдолг США составляет 30 триллионов долларов. Основными кредиторами страны выступают Китай и Япония.

На ЕС приходится около 20% суммарного госдолга развитых стран.

Добавим, что в ОЭСР входит 38 государств, включая большинство стран ЕС, США, Канаду, Японию и Турцию, на которые приходится более 60% мирового ВВП.

Ранее акции в Европе рекордно подорожали.