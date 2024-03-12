Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США без Конгресса не смогут помочь Киеву, — Байден

США без Конгресса не смогут помочь Киеву, — Байден

Агата Кловская
12.03.24 09:58
103
США без Конгресса не смогут помочь Киеву, — Байден

США не могут возобновить помощь Украине, если деньги для этого не выделит Конгресс. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время обнародования проекта бюджета США на 2025 финансовый год.

Он повторил свой призыв немедленно выделить деньги для помощи Украине, Израилю и Тайваню и напомнил, что он еще в прошлом году сделала в Конгресс запрос о 92 млрд долларов на нужды национальной безопасности, который включал деньги для Украины.

Вместе с тем запрос позволит вкладывать значительные инвестиции в американскую оборонную промышленную базу, что поможет создать и сохранить рабочие места в десятках штатов по всей Америке.

«Если Конгресс не примет решение по этому чрезвычайному запросу, Соединенные Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, оказывать крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ОПК или поддерживать жизненно важной помощью развитие некоторых из наиболее уязвимых районов мира», — отметил Байден.

Проект бюджета на 2025 финансовый год не может решить проблему критически важной поддержки Украины, для чего нужно решение Конгресса, подчеркнул американский лидер.

Напомним, Байден сделал ряд громких заявлений по войне в Украине.

Тэги: США, Украина, Конгресс США, Джо Байден

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.03.24 11:24

В ГУР прокомментировали прорыв российскими добровольцами границы РФ

12.03.24 11:19

Известный польский политик готов отправить на фронт… свою жену

12.03.24 11:09

Коронавирус в Украине становится сезонным заболеванием

12.03.24 11:02

Госдолг развитых стран значительно вырос за последние годы

12.03.24 10:54

Усик начал подготовку к бою с Фьюри

12.03.24 10:53

В мире ожидается рост цен на бананы – названа причина

12.03.24 10:14

В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза

12.03.24 10:00

Война в Украине: ситуация на фронтах на 12 марта

12.03.24 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 425 890 солдат

12.03.24 10:14

В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза

12.03.24 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 425 890 солдат

12.03.24 09:35

Добровольцы «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» прорвали границу в Белгородской и Курской областях

11.03.24 14:22

Макрон с четвертой попытки все же попытается приехать в Украину

11.03.24 13:20

Украинским военным на передовой могут удвоить выплаты

11.03.24 11:54

Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

11.03.24 10:25

В Европе заговорили о подготовке к выходу США из НАТО

11.03.24 09:33

В Украине могли быть уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

11.03.24 09:13

«20 дней в Мариуполе»: Украина получила первый «Оскар» в истории

11.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат

06.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

06.03.24 12:25

Анатолий Шарий: блогер заявил о вооруженном нападении в Испании, но правоохранители об этом ничего не знают

07.03.24 13:46

В Украине введут обязательную базовую военную подготовку

06.03.24 14:58

Оккупанты дистанционно минируют север Сумской области

07.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 421 430 солдат

08.03.24 01:42

Выявлено еще одно неожиданное влияние коронавируса

07.03.24 10:24

Польша готовит Украине неприятный сюрприз

07.03.24 10:17

Польша обещает не закрывать границу для украинских товаров

08.03.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

05.03.24 16:35

Ученые установили связь между депрессией и температурой тела

Фото и Видео
В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза
В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза
В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза
В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза
Добровольцы «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» прорвали границу в Белгородской и Курской областях
Добровольцы «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» прорвали границу в Белгородской и Курской областях
В Кривом Роге около школы нашли гранату
В Кривом Роге около школы нашли гранату
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Тайсон против Пола (2024): презентация боя от Netflix
Тайсон против Пола (2024): презентация боя от Netflix
Биткойн вскоре заменит доллар?
Биткойн вскоре заменит доллар?
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.