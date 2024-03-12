США без Конгресса не смогут помочь Киеву, — Байден

США не могут возобновить помощь Украине, если деньги для этого не выделит Конгресс. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время обнародования проекта бюджета США на 2025 финансовый год.

Он повторил свой призыв немедленно выделить деньги для помощи Украине, Израилю и Тайваню и напомнил, что он еще в прошлом году сделала в Конгресс запрос о 92 млрд долларов на нужды национальной безопасности, который включал деньги для Украины.

Вместе с тем запрос позволит вкладывать значительные инвестиции в американскую оборонную промышленную базу, что поможет создать и сохранить рабочие места в десятках штатов по всей Америке.

«Если Конгресс не примет решение по этому чрезвычайному запросу, Соединенные Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, оказывать крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ОПК или поддерживать жизненно важной помощью развитие некоторых из наиболее уязвимых районов мира», — отметил Байден.

Проект бюджета на 2025 финансовый год не может решить проблему критически важной поддержки Украины, для чего нужно решение Конгресса, подчеркнул американский лидер.

Напомним, Байден сделал ряд громких заявлений по войне в Украине.