Война в Украине: ситуация на фронтах на 12 марта

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронтах на вторник, 12 марта.
За минувшие сутки произошло 72 боевых столкновения.
Всего противник нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
К сожалению, авиационные удары получили: Прогресс Черниговской области; Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка Харьковской области; Кривошиевка и Белогоровка Луганской области; Дружба, Торецк, Терны, Ямполевка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.
Уточняется, что под артиллерийским огнем было более 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Отмечается, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
Сказано, что на Лиманском направлении ВСУ были отражены 15 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григоровка и Терны Донецкой области.
Указывается, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 6 атак России в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.
Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 16 атак противника в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
Украинцам поведали, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
Военные поведали, что на Ореховском направлении противник 7 раз атаковал позиции украинских военных в районах Работиного, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.
При этом на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки была предпринята 1 попытка штурма позиций украинских войск.
За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 пункта управления России.
Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 «Зоопарк».
Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 425 890 солдат.