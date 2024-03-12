Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 425 890 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 12 марта.

Сообщается, что погибли уже 425 890 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 747 танков, 12 901 боевая бронированная машина, 10 522 артиллерийские системы, 1 016 РСЗО, 713 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 184 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 920 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 870 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 691 единица специальной техники.

Ранее Орбан заявил, что Трамп не будет давать деньги Украине.