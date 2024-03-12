Испанцы поведали, какие специи помогают контролировать уровень сахара в крови

Эксперты из университета Сарагосы в Испании поведали, какие специи помогают контролировать уровень сахара в крови. Появились данные их отчета.

Ученые сообщают, что черный тмин, корица, имбирь, куркумин и шафран могут снижать уровень глюкозы в крови натощак у людей с сахарным диабетом второго типа.

Данная проделанная испанцами работа представляет собой систематический обзор 77 исследований и мета-анализ еще 45, в которых приняли участие 3 050 человек.

Специалисты хотели узнать, как различные дозы специй и трав влияют на концентрации сахара и инсулина в крови при диабете второго типа.

Ранее стало известно, что пищевые добавки с корицей могут незначительно снижать уровень сахара в крови натощак. Так, например, употребление куркумина продемонстрировал более сильную способность сокращать концентрацию глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом второго типа. Самым сильным антигликемическими свойствами обладали черный тмин, шафран, имбирь и куркумин.

В то же время, как сообщается, имбирь может не только нормализовать уровень сахара в крови, но и снизить в организме уровень инсулина, то есть гормона, который регулирует обмен углеводов, жиров (липидов) и глюкозы.

Резюмируется, что пищевые добавки на основе этих специй были наиболее эффективными для контроля уровня сахара к крови при условии приема в рамках комбинированного лечения, предполагающего здоровое питание и физическую активность.

Ранее британский диетолог призвал есть «яркие» продукты.