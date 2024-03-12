Ученым удалось измерить запасы воды в земной коре

Ученые из Канады сумели измерить запасы воды в земной коре нашей планеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что в недрах Земли находится 43,9 миллиона кубических километров воды.

Уточняется, что это больше водных ресурсов во всех ледниках нашей планеты вместе взятых.

Так, говорят эксперты, например, льды Антарктики вмещают в себе 27 миллионов кубических километров воды, а ледники Гренландии содержат три миллиона кубических километров запасов.

В остальных ледниках находится 158 тысяч кубических километров воды.

Ранее предполагалось, что в верхних слоях земной коры располагалось 22,6 миллиона кубических километров водных ресурсов в виде грунтовых вод. Однако новое исследование увеличило эту оценку более чем вдвое за счет анализа не только кристаллических пород с низкой пористостью, таких как гранит, но и более пористых осадочных пород.

Сообщается, что неглубокие водоносные горизонты подземных вод, в основном пресные, используются для питья и орошения.

В то же время, как отмечается, глубокие грунтовые воды соленые и не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность, что в значительной степени отсекает их от остальной воды планеты, отметили авторы научной работы.

Резюмируется, что океаны остаются крупнейшим водным резервуаром на нашей планете, вмещающим 1,3 миллиарда кубических километров воды.

Ранее американцы рассказали, возможен ли на Земле новый ледниковый период.