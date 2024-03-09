Эден Голан: представительница Израиля допущена к «Евровидению» после правок

Представительницу Израиля Эден Голан допустили к «Евровидению» после правок в текст песни, которую сочли политизированной, сообщает телерадиовещательная корпорация Kan.

Ранее организаторы конкурса намеревались устранить израильскую участницу Эден Голан, поскольку в ее композиции October Rain нашли намеки на атаку ХАМАС 7 октября.

Там были такие строчки: «Не осталось воздуха, чтобы дышать» и «Они все были хорошими детьми, каждый из них».

Организаторы Евровидения заявили, что конкурсная песня Эден Голан не может иметь никакого политического подтекста, поскольку это противоречит правилам конкурса. Израилю предложили изменить строчки песни под угрозой дисквалификации. Эден Голан согласилась по просьбе президента Исаака Герцога.